Oklahoma City klopt Golden State Warriors ondanks 40 punten van Stephen Curry, Joel Embiid kraakt Minnesota in NBA

Bij de Thunder maakte Josh Giddey indruk met 17 assists, een record voor de twintigjarige Australiër. Hij haalde een ‘triple-double’, zijn derde van het seizoen, dankzij ook nog 17 punten en 11 rebounds. Shai Gilgeous-Alexander was ook op dreef met 33 punten. Het is voor Oklahoma haar derde zege op een rij.

In een clash tussen centers Rudy Gobert (Minnesota) en Joel Embiid (Philadelphia) trok die laatste aan het langste eind. De Sixers wonnen met 94-117 bij de Timberwolves. Embiid was nauwelijks af te stoppen met 39 punten in 28 speelminuten. Zonder de geblesseerde James Harden was de rol van Tyrese Maxey (27 ptn) groter. Bij Minnesota kwam Gobert niet verder dan zes punten en negen rebounds. Philadelphia is derde in het oosten.

Luka Doncic (29 ptn) en Kyrie Irving (33 ptn) scoorden tesamen 62 punten voor Dallas in de 120-116 thuisoverwinning tegen Utah. Bij de Jazz was All-Star Lauri Markkanen opnieuw goed voor 33 punten. De play-offs lijken een moeilijk verhaal te zullen worden voor Utah.