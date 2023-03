Zelenski verdedigt beslissing om troepen niet terug te trekken uit Bachmoet: “Anders krijgen Russen open weg door land”

Oekraïens president Volodmir Zelenski heeft de beslissing verdedigd om zijn troepen niet terug te trekken uit het felbevochten Bachmoet, ondanks zware verliezen. Dat deed hij in een interview met CNN. Als Rusland Bachmoet kan innemen, hebben ze namelijk “een open weg” om andere cruciale steden in Oekraïne te veroveren, klinkt het.

“Dit is tactisch voor ons”, verklaarde Zelenski over de beslissing om de Oekraïense troepen te laten blijven strijden om Bachmoet, tot onbegrip van militaire analisten. “We begrijpen dat de Russen na Bachmoet verder zouden kunnen gaan. Ze zouden naar Kramatorsk kunnen gaan, ze zouden naar Sloviansk kunnen gaan, het zou na Bachmoet voor de Russen een open weg zijn naar andere gemeentes in Oekraïne, in de richting van Donetsk. Dat is waarom onze jongens daar blijven”, vertelde Zelenski vanuit Kiev aan Wolf Blitzer van CNN.

Zijn motieven zijn “zo verschillend” van die van Rusland, aldus Zelenski. “We begrijpen wat Rusland daar wil bereiken. Rusland heeft ten minste een overwinning – een kleine overwinning – nodig, zelfs al is het door alles te ruïneren in Bachmoet, gewoon elke burger daar te doden.” Als Rusland “zijn vlagje” op Bachmoet kan planten, zou dat helpen om hun samenleving te mobiliseren om “dit idee te creëren dat ze zo’n krachtig leger zijn”.

“Militairen zien in dat ze moeten blijven”

Zelenski ontkende dat de Oekraïense bevelhebbers bezorgd zijn dat hun troepen afgesneden zullen raken. “We moeten eerst aan ons volk denken en niemand zou omsingeld moeten zijn, dat is heel belangrijk”, zei de Oekraïense president. Duizenden burgers blijven nog in Bachmoet achter. “Ik had gisteren een vergadering met de stafchef en de militaire commandanten en ze zeggen allemaal dat we sterk moeten staan in Bachmoet. Natuurlijk moeten we denken aan de levens van onze militairen. Maar we moeten doen wat we kunnen terwijl we wapens en voorraden krijgen en ons leger zich klaarmaakt voor het tegenoffensief.”

“De militairen zien zelf in dat we daar sterk moeten blijven, ondanks het feit dat Rusland de hele stad en alles daar heeft verwoest”, aldus Zelenski. “Troepen waren kinderen en burgers aan het helpen om de stad te verlaten – zelfs tot vandaag waren mensen Bachmoet aan het verlaten. We waren iedereen aan het helpen.”