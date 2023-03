Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd in vredesonderhandelingen, zegt VN

De directeur van de VN-organisatie UN Women heeft dinsdag in de VN-Veiligheidsraad de noodklok geluid over de positie van de vrouw in gewapende conflicten. — © AFP

Sima Bahous, de directeur van de VN-organisatie UN Women, heeft dinsdag in de VN-Veiligheidsraad de noodklok geluid over de positie van de vrouw in gewapende conflicten. Ondanks een meer dan 20 jaar oude resolutie blijven vrouwen de eerste slachtoffers van oorlog en zijn ze nog altijd ondervertegenwoordigd in diplomatieke onderhandelingen, stelt ze.

Bahous deed de uitspraak tijdens een debat over “vrouwen, vrede en veiligheid”, dat aan de vooravond van Internationale Vrouwendag plaatsvond in de VN-Veiligheidsraad. Ze wijst erop dat de Veiligheidsraad al op 31 oktober 2000 resolutie 1325 had aangenomen, die “de belangrijke rol van vrouwen bij de preventie en het oplossen van conflicten en bij vredesonderhandelingen” vastlegt.

“We hebben de samenstelling van de onderhandelingstafels bij vredesgesprekken niet wezenlijk veranderd, noch hebben we de straffeloosheid tegengehouden van mensen die wreedheden tegen vrouwen en meisjes begaan”, zegt de directeur van UN Women, een VN-organisatie die zich inzet voor de gelijkberechtiging van vrouwen.

Afghanistan en Oekraïne

Bahous verwijst in haar toespraak naar de situatie in Afghanistan, waar de taliban in augustus 2021 de macht overnamen. Ze noemt het “een van de meest extreme voorbeelden van de achteruitgang van vrouwenrechten”.

Daarnaast haalt ze ook de oorlog in Oekraïne aan, waar “vrouwen en hun kinderen 90 procent uitmaken van de bijna acht miljoen Oekraïners die naar andere landen moesten vertrekken”.

Linda Thomas-Greenfield, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, dringt er bij de internationale gemeenschap op aan om resolutie 1325 uit te voeren tegen oktober 2025, exact 25 jaar na de goedkeuring van de tekst.