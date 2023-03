Zwitserse president wil wegens neutraliteit geen wapens uitvoeren naar Oekraïne

Zwitserland zal zich houden aan zijn grondwettelijk vastgelegde neutraliteit en zal voorlopig geen wapens leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Zwitserse bondspresident Alain Berset dinsdag verklaard tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York.

“De regering en de Bondsraad (het parlement, red.) moeten en willen het juridisch kader handhaven en binnen dit kader werken”, stelt de president. Die context maakt het voor Zwitserland niet mogelijk om Oekraïne van wapens te voorzien.

Sinds de Russische inval in Oekraïne bestaat in Zwitserland opnieuw discussie over de neutrale positie van het Alpenland. Duitsland, Spanje en Denemarken hebben al toestemming gevraagd om Zwitsers militair materieel door te sturen naar Oekraïne, maar Bern heeft die verzoeken tot nu toe afgewezen. De Zwitserse wet laat de export van oorlogsmateriaal niet toe naar landen die verwikkeld zijn in een intern of internationaal conflict.

Wettelijk kader veranderen?

In het Zwitserse parlement zijn wel al verschillende initiatieven genomen om de regels te versoepelen, maar een beslissing wordt pas over enkele maanden verwacht.

“Als het parlement ermee instemt om het wettelijk kader te veranderen, dan zullen we binnen die nieuwe context werken”, zegt Berset. Maar tot dan blijft zijn regering onverminderd vasthouden aan de neutraliteit van het land, zo beklemtoont de president.

Zwitserland – dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie – heeft wel de EU-sancties tegen Moskou overgenomen omdat “deze sancties absoluut verenigbaar zijn met neutraliteit”, aldus Berset