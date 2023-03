Politie voert enorme actie uit in gevangenis van Hasselt

Wat het precieze doel of resultaat was van de actie, was dinsdagavond nog niet duidelijk. Vermoedelijk ging het om een sweeping, een zoekactie naar verboden voorwerpen zoals wapens of drugs. Een grote en goed uitgeruste politiemacht van federale en lokale manschappen verzamelde eerst langs het politiecommissariaat van LRH en liep rond 20.30 uur in het gelid de gevangenis binnen. Ze werden bijgestaan door verschillende voertuigen van onder meer de dienst Openbare Veiligheid.

Even later arriveerde een nog grotere colonne van politiecombi’s, motards, gewone auto’s en bussen. Omdat het om zo veel voertuigen ging, raakte de afrit richting Quartier Bleu versperd en stond de politie tot op de Grote Ring stil. De politiemacht was dinsdagavond laat nog steeds aanwezig aan de gevangenis. siol

