Afscheid met een afstraffing: Club met 5-1 ten onder bij Benfica, voor Scott Parker is het over

De dreigend rondfladderende adelaar een kwartier voor de aftrap. Lichten uit en kelen open voor het clublied vijf minuten voor de aftrap. De Champions League-hymne twee minuten voor de aftrap. En de 1-0 één minuut ná de aftrap.

Enfin, dat dacht iedereen toch. De Club Brugge-defensie werd meteen helemaal zoek gespeeld en Joao Mario werkte een lage voorzet vanaf rechts met een heerlijk hakje voorbij Mignolet. De laatste hoop onmiddellijk de kop ingedrukt, ware het niet dat de VAR nog ingreep voor eerder buitenspel van Ramos. Anders was het meteen boeken toe voor Club en kon het experiment van Scott Parker al de vuilbak in. Hij had het immers aangedurfd om Buchanan – totaal onverwacht – voor het eerst centraal op het middenveld te zetten, ten koste van zowel Onyedika als Rits. Bizar genoeg nam Sowah zijn plek op rechts in – het omgekeerde van tegen Oostende dus.

Bijna Yaremchuk

Soit: het kon dus nog goed uitdraaien. En na drie minuten kwam ook Club zeer dicht bij de openingsgoal. Nielsen zwierde de bal voor doel en de ingelopen Vanaken kopte naast. Zuur, vooral dan omdat Yaremchuk óók klaar stond om de bal in doel te werken. Nu heeft de Oekraïense spits al grote kansen gemist, dus je weet het nooit, maar hij mocht eindelijk nog eens starten en was ook klaar eindelijk nog eens te scóren. Niet dus. Zijn volgende actie zou trouwens een onnodige tackle op Chiquinho zijn, terecht bestraft met geel. Stond er misschien nog een rekening open met zijn ex-ploegmaat?

© AFP

Club besefte al snel dat het een dure misser kon worden, want Benfica joeg het tempo de hoogte in en het was soms alle hens aan dek. Florentino trapte een grote mogelijkheid naast en Meijer pakte uit met het betere kunst- en vliegwerk door een schot van Joao Mario van de lijn te halen. Het was een wonder dat er in het eerste half uur nog geen goal was gevallen.

Voor rust was er nog één momentje waarop de bezoekers, aangemoedigd door meer dan 3.500 Belgische fans, mochten dromen, maar helaas voor hen werd Buchanan net buiten in plaats van net binnen de zestien neergelegd. Geen penalty dus. En even later was het aan de overkant dan toch zover. Het kon echt niet meer uitblijven. Na een heerlijke assist van Ramos kon Rafa Silva, die losgelaten werd door Nielsen, in de zestien Meijer uitkappen. Met een subtiele baltoets werkte de Portugees de 1-0 in doel. Zonde zeg, voor Roberto Martinez, dat hij de nationale ploeg al vaarwel heeft gezegd.

Oh ja, en zonde voor Club ook natuurlijk. Nu was het game over. Of zou u nog inzetten op drie Brugse treffers na rust? Correctie: vier. Want vlak voor het fluitsignaal ramde Ramos na laks verdedigen ook nog de 2-0 in doel. Een afstraffing was plots in de maak.

© BELGA

Lang er al af

Tenzij Benfica het welletjes vond, natuurlijk. Waarom zou het ook per se willen doorduwen? Het seizoen is nog lang. Over Lang gesproken: die bleef na rust in de kleedkamer. De Nederlander wilde zo graag uitblinken op dit podium, maar had al een gele kaart en oké, Club moest nu toch vooral de schade beperken. Vandaar de inbreng van Onyedika als extra buffer op het middenveld.

Een onverwachte eerredder? Had nog gekund. Yaremchuk kreeg nog een kopkans, maar knikte over. Dan waren de Portugezen efficiënter. Voorzet Joao Mario, doelpunt Ramos, 3-0. Met de heenmatch erbij stonden de forfaitcijfers inmiddels op het bord, maar de forfaitcijfers zouden ook op het scorebord komen te staan. Sylla beging nog een domme penaltyfout, waardoor Joao Mario er nog een goaltje bij kon doen en Neres maakte er 5-0 van. In extremis scoorde Meijer toch nog tegen en wel met een geweldige knal, maar daarmee is ons verhaaltje uit. En dat van Scott Parker ook. De bedoeling is dat Alfred Schreuder, vorig seizoen nog kampioenenmaker, snel overneemt.