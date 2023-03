Amerikaans jongetje (6) wil president worden om het weekend langer te maken: “En iedereen krijgt elke dag een ijsje”

Brodie (6) is het een beetje beu om vijf dagen per week naar school te gaan. Dus is het Amerikaanse jongetje van plan om president van de VS te worden zodat hij het weekend met een dag kan verlengen. “Maak je geen zorgen”, klinkt het in een video die zijn moeder op TikTok zette en al miljoenen keren werd bekeken. “En iedereen krijgt ook elke dag een ijsje.” Omdat de zesjarige nog iets te jong is om volgend jaar een gooi naar het presidentschap te doen, is hij alvast een petitie gestart voor een langer weekend. “We hebben al meer dan 1.000 handtekeningen”, aldus Brodie. “Maar we hebben er meer nodig!”