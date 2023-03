AZ stunt in Conference League met zege bij Lazio

AZ heeft op sensationele wijze gewonnen van Lazio. Dankzij een 2-1 zege in ‘Olimpico’ heeft de ploeg van de geblesseerde Zinho Vanheusden een uitstekende kans op het bereiken van de kwartfinale van de Conference League. Over negen dagen wacht de return in Alkmaar.

Slim zijn, een beetje geluk hebben en op resultaat spelen. AZ deed het opnieuw, net als tweeënhalf jaar geleden toen de club Napoli in eigen huis versloeg dankzij een treffer van Dani de Wit. Bij afwezigheid van de schaduwspits namen nu spits Vangelis Pavlidis en linksback Milos Kerkez de historische treffers voor hun rekening.

En hoe knap is de zege van de ploeg van Pascal Jansen, de coach die AZ uitstekend prepareerde voor de heenwedstrijd in Rome. De club uit Alkmaar is dichtbij een superstunt, als het er in slaagt de klus in eigen huis af te maken.

Geen Immobile

De opstelling van AZ kende geen verrassingen. Captain Jordy Clasie keerde terug in de basis, nadat hij in het uitduel met Vitesse thuis op de bank was achtergebleven door een schorsing. Djordje Mihailovic moest zodoende weer zijn plek afstaan.

Bij Lazio het omgekeerde verhaal: aanvoerder en clubicoon Ciro Immobile, vrijdag steengoed tijdens de verrassende uitzege op Napoli zat wegens een dijbeenblessure op de matig gevulde tribunes. Pascal Jansen had vooraf zijn vraagtekens gezet achter de blessure van Immobile, maar Lazio-trainer Maurizio Sarri wil geen enkel risico lopen met de clubtopscorer aller tijden. Binnenkort wacht immers de derby op leven en dood met AS Roma.

De Romeinen dicteerden vanaf de eerste seconde het tempo van de wedstrijd en waren na twee minuten al dicht bij de openingstreffer, maar Sergej Milinkovic-Savic vergat uit een afgemeten voorzet van stoomwals genaamd Zaccagni binnen te tikken. AZ kwam goed weg, maar maakte nauwelijks gebruik van deze meevaller. In balbezit waren de roodhemden uitermate slordig, alsof de zenuwen hen parten speelden.

Uitgerekend balbezit van Clasie leidde in de achttiende minuut de 1-0 in. Zaccagni liet Yuki Sugawara weer eens zijn hielen zien en wist opnieuw een ploeggenoten op maat te bedienen. Pedro zei grazzie mille en liet Mathew Ryan kansloos. Schitterend was de vreugde bij de 35-jarige Spanjaard, alsof hij nooit de wereldtitel, de Europese titel en tig keer de Champions League heeft gewonnen. De passie spat er nog altijd vanaf.

Europees debuut

Na een half uur was daar zowaar de eerste kans van AZ en veel scheelde het niet of Sven Mijnans had uit een voorzet van Jesper Karlsson de gelijkmaker in de korte hoek langs Luis Maximiano geschoten, maar de doelman reageerde katachtig op de inzet die via de bil van Nicolo Casale bovendien van richting veranderde. Het zou wat zijn geweest voor de Alkmaarse winteraankoop, die in Stadio Olimpico zijn Europese vuurdoop beleefde. Dat gold overigens ook voor de achttienjarige verdediger Wouter Goes.

En verrek, de 1-1 kwam er vlak voor rust alsnog. Tijjani Reijnders onderschepte vroegtijdig een aanvalsopzet van Lazio en zette Karlsson aan het werk. De Zweed versnelde en zag Vangelis Pavlidis naar de eerste paal kruipen: 1-1. Met die toch wel verrassende tussenstand gingen de teams de rust in, mede doordat Ryan met zijn vingertoppen een kanonskogel van Milinkovic-Savic via de lat onschadelijk maakte.

AZ kwam na rust beter uit de startblokken dan in de eerste helft, maar toch was de eerste kans voor de thuisclub. Luis Alberto schoot in de veilige handen van Ryan, die na een uur goed anticipeerde op een schot van gelegenheidsaanvoerder Milinkovic-Savic. Bij het uitblijven van de tweede treffer nam de frustratie bij de Italianen toe. En dus ook de hoop bij AZ.

En die hoop betaalde zich in de 63e minuut uit in de tweede Alkmaarse treffer, een juweeltje bovendien. Clasie onderschepte, de opkomende Milos Kerkez ging een één-tweetje aan met Karlsson waarna de Hongaarse linksback de bal onder Maximiano in het doel schoof: 1-2. Een sensatie tekende zich af in het Romeinse voetbalcolosseum.

Een rare stuiterbal bracht Ryan een kwartier voor tijd in verlegenheid, maar Felipe Anderson schrok zo van zijn kans dat hij de bal overschoot. Lazio kreeg nog een handvol aardige kansen, maar de moegestreden AZ’ers trokken de zege met hangen en wurgen over de streep.