Belgische zaalvoetballers na nederlaag tegen Georgië tweede in hun groep voor WK futsal

De Belgische zaalvoetballers zijn er dinsdag in Roosdaal niet in geslaagd zich van een plaats in de eliteronde van de kwalificaties voor het WK Futsal te verzekeren. In hun laatste groepswedstrijd tegen Georgië gingen ze met 4-7 (rust: 3-4) voor de bijl. Rahou (1e), El Fakiri (5e), Sababti (20e) en Ghislandi (46e) scoorden voor de Belgen.