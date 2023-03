Roeselare zet met winst tegen Piacenza grote stap naar finale CEV Cup volleybal

In de andere halve finale staat het Italiaanse Modena woensdagavond tegenover het Poolse Skra Belchatow. Beide terugwedstrijden worden volgende week woensdag gespeeld. De finale wordt op 29 maart en 5 april eveneens in een heen- en terugduel betwist.

Roeselare gaat voor een vierde Europese finale. In 2002 won het de CEV Cup (toen Top Teams Cup), in 1998 en 1999 verloor het de finale van de Challenge Cup. Gas Sales Bluenergy Piacenza probeert in de voetsporen te treden van het in 2018 teloorgegane Volley Piacenza. Die club won in 2006 de CEV Cup en in 2013 de Challenge Cup en was in 2008 runner-up in de Champions League. Blueenergy pakte vorige week een eerste prijs door de Italiaanse beker te winnen.