Piepjong toptalent aast op wraak tegen snookericoon Ronnie O’Sullivan: “Ik huilde op het einde, maar ooit pak ik hem terug”

Ronnie O’Sullivan is het 6 Red World Championship in Thailand uitstekend begonnen. De regerende wereldkampioen won z’n eerste groepswedstrijd met 5-3 van Jimmy Robertson. Next up: Stan Moody.

En die laatste is niet zomaar een snookerspeler. Moody is amper 16 jaar oud en staat bekend als een supertalent. De piepjonge Engelsman won in februari het WSF Junior Championship en plaatste zich zo voor het toernooi in Azië, met meteen een partij tegen ‘The Rocket’, zijn grote idool.

En Moody is niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven, ondanks een 5-1 nederlaag om zijn avontuur te beginnen. De jonge Engelsman aast namelijk op revanche. Toen hij amper 13 jaar was, speelde Moody tegen de nummer één van de wereld in een exhibitietoernooi. Moody leek op weg naar een onwaarschijnlijke zege, maar verloor op dramatische wijze.

“Ik kwam 60 punten voor, maar hij kwam terug aan tafel en won de match met 61 punten”, sakkert Moody in een interview met Metro. “Nu ga ik proberen om daarvoor een beetje wraak te nemen. Ik was toen echt aan het huilen op het einde… Dat klinkt niet goed, maar ik was echt enorm teleurgesteld. Sindsdien denk ik: Op een dag pak ik hem terug.”

“Ronnie is altijd mijn idool geweest, maar nu niet meer zo erg. Ik wil niet onrespectvol klinken, maar hij is een andere speler nu. De beste ooit, op wie ik op een dag wil lijken, maar momenteel mijn vijand. Dus ik kan hem niet aanzien als mijn idool nu”, aldus Moody nog.