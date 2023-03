Veertigtal asielzoekers blijft na ontruiming tentenkamp aan kanaal achter zonder huisvesting

De mensen die in de tentjes langs het kanaal verbleven, werden dinsdag geëvacueerd naar een sportcentrum. Volgens de Molenbeekse burgemeester Catherine Moureaux (PS) zouden aan het einde van de operatie zo’n 150 tot 200 mensen worden opgevangen.

Uiteindelijk werden 139 asielzoekers opgevangen in het tijdelijk medisch centrum: 80 mensen die door Fedasil moeten worden gehuisvest en 59 die in eerste instantie door het Brussels Gewest zullen worden opgevangen. Zeker veertig van vijftig wachtenden op opvang kwamen niet voor in de asielzoekerstelling die de gemeente vorige week liet uitvoeren. Zij vielen daardoor zonder enige andere accommodatie. De tenten en slaapzakken werden om hygiënische redenen afgevoerd en niet teruggegeven aan de voormalige bewoners of hun eigenaren, aldus burgemeester Moureaux.

Ruim vijf maanden geleden hadden zich ongeveer vijftig asielzoekers, voornamelijk uit Afghanistan, in tenten gevestigd. Op 15 februari hadden ook andere daklozen en asielzoekers, afkomstig uit het ontruimde kraakpand in de Paleizenstraat (Schaarbeek), hun tenten langs de kades opgesteld.