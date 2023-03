“Regionaal sneeuwlaagje tot 10 centimeter mogelijk”

In de vroege ochtend bereikt een sneeuwzone het zuiden van Limburg. Deze zal zich gestaag uitbreiden naar het noorden. Waarschijnlijk zal minstens een deel van deze vlokken blijven liggen.

Een halve graad meer of minder op de bodem of in de onderste luchtlagen kan echter een belangrijke rol spelen voor hoeveel sneeuw er uiteindelijk zal blijven liggen. Mogelijk ontstaat er zelfs een sneeuwlaag van meer dan 5 centimeter. Hoe hoger gelegen, hoe groter de kans dat dit gaat lukken. Zolang het goed doorsneeuwt zal de temperatuur rond het vriespunt blijven schommelen. Zodra het droog wordt loopt de temperatuur enkele graden op en zal het dus gaan dooien.

In de loop van de avond en nacht naar donderdag kondigt er zich echter een volgende neerslagzone aan. Waarschijnlijk wordt dit opnieuw voornamelijk sneeuw, al zou er in het zuiden mogelijk ook regen bij kunnen zitten. Op plaatsen waar het om sneeuw gaat valt deze dus bovenop het nog resterende sneeuwdek waardoor er tegen donderdagochtend regionaal uiteindelijk misschien meer dan 10 centimeter komt te liggen.

