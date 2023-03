Na zeven jaar wordt tweede seizoen ‘De Bunker’ dan toch uitgezonden: “Maar die vertraging heeft niks met de kwaliteit te maken”

In het vervolg gaat het personage van Sven op zoek naar de moordenaars van zijn dochter. — © VTM

Beter laat dan nooit. VTM gaat zeven jaar terug in de tijd, met de uitzendingen van het ‘nieuwe’ seizoen van De Bunker. De serie over een afdeling van Staatsveiligheid bleef een eeuwigheid op het schap liggen. “Maar dat heeft niets met de kwaliteit te maken”, zo verzekert Sven De Ridder (48) ons, die als rechercheur Rob Verbraeken de rode draad is doorheen het tweede seizoen.