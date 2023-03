Huurling en testers bezorgen Lommel SK oefenzege tegen zusterclub Troyes

Het elftal van assistent-trainer Willem Weijs won dinsdag met 2-3 van zusterclub Troyes.

Huurling Amar Fatah scoorde in de eerste helft vanop de stip. In de tweede helft zorgde de transfervrije Mexicaanse aanvaller Hugo Weckmann (18) met twee doelpunten voor de nipte zege. Vorige maand werd de 1,91 meter lange spits nog doorgestuurd bij het Portugese FC Porto.

Ook Mohamed Bahlouli (23) stond in Troyes in de basis. De Franse aanvallende middenvelder is clubloos na een Litouws avontuur bij Kauno Zalgiris. Volgens ingewijden is het duo op proef voor City Football Group en niet zozeer voor Lommel SK.

Lommel SK: Ivezic - Aguilar, Lemoine, Tolinsson (72’ Tsoungui), De Grand - Henkens, Metinho (60’ Ostrc), Bahlouli (72’ Nizet) - Fatah (72’ Kadiri), Vancsa (46’ Mijovic), Weckmann. (svc)