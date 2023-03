Landbouw- en milieuorganisaties sluiten akkoord over mestactieplan… net op moment dat Vlaamse regering struikelt over stikstof

Terwijl de politiek zich hopeloos vastrijdt in het stikstofdossier, ontmijnen de landbouw- en natuurorganisaties dat andere lastige landbouwdossier. Ze bereiken een princiepsakkoord over het zevende mestactieplan, dat de waterkwaliteit in Vlaanderen moet doen toenemen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is in haar nopjes. “Ik hoop evenveel verantwoordelijkheidszin te mogen vaststellen als ik het stikstofplan op de regeringstafel leg.”