Evi Hanssen brengt voorstelling ‘Sinds ik niet meer drink’ naar Vlaanderen

Na een tournee door Nederland brengt presentatrice Evi Hanssen haar voorstelling ‘Sinds ik niet meer drink’ naar België. Een eerste datum is 13 april 2023. Dan staat ze in het Antwerpse Play Zuid.

Haar voorstelling gaat over haar ervaringen en de beproevingen die op haar pad zijn geland, sinds ze op 1 januari 2020 besloot geen druppel alcohol meer te drinken. Het gelijknamige boek ging intussen al meer dan 20.000 keer over de toonbank, waarna ze naar de Nederlandse theaters trok.

“Ik ben niet anti-alcohol”, vertelt Hanssen. “’Elke volwassene moet zelf beslissen wat ie in z’n lichaam stopt. Maar ik vind het jammer dat we zo slecht geïnformeerd zijn over alcohol en dat er zo’n groot taboe rust op niet drinken. Ik probeer op een luchtige en informatieve manier een blik te werpen op de zin en onzin van alcohol. Ik wil de mensen niet bekeren, wel doen nadenken over het gebruik van alcohol.”

