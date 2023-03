Lesley-Ann Poppe werd misselijk van wondermiddel om af te slanken: “Niet moeilijk om te vermageren als je moet overgeven”

Lesley-Ann Poppe wilde graag enkele kilo’s afvallen en kende Ozempic via vrienden die er goede ervaringen mee hadden. Het wondermiddel om af te slanken is erg populair in Hollywood - en bij BV’s - maar is eigenlijk een medicijn voor diabetespatiënten dat moet worden voorgeschreven. Het middeltje in handen krijgen was geen probleem voor Lesley-Ann, het gebruiken wel. “Ik werd er zo misselijk van”, klinkt het in Play Café. “Ik ben er ook heel snel mee gestopt.”