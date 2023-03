Ondanks alle waarschuwingen trekt Oekraïne zich niet terug uit Bachmoet en daar lijkt maar één verklaring voor

Zowel Oekraïne als Rusland gooit alles in de strijd om Bachmoet. Het is een vaststelling die westerse militaire analisten versteld doet staan. De Russische defensieminister Sjojgoe zei dinsdag dat de val van Bachmoet het begin van een reeks veroveringen zal zijn, wat zelfs Russische milbloggers niet geloven. Wat Kiev met de hardnekkigheid denkt te kunnen bereiken, is niet uitgesproken. Maar er lijkt slechts één logische verklaring.