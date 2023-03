“Pensioen kwam in zicht, maar toen belde Michel plots”: Amerikaanse Amsterdammer is nieuwe coach van Limburg Shotguns

Emmanuel Lewis bij de Limburg Shotguns: “Dit is een interessant verhaal.” — © Patrick Smets

Vicelandskampioen Limburg Shotguns trapt zaterdag het nieuwe American Football-seizoen af met een thuismatch tegen Nitro’s Izegem én een nieuwe coach. De Amerikaan Emmanuel Lewis (35) woont in Amsterdam, maar pendelt tot driemaal per week naar Beringen. “Pittig en druk, maar dit project is de moeite waard.”