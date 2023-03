Onze tv-tips: smokkelaars, een peetvader en een avonturier

Sicario: Day of the Soldado

VTM4, wo, 20.35u

In deze topfilm met Benicio Del Toro en Josh Brolin staat de drugsoorlog tussen Amerika en Mexico centraal. Wanneer de boel weer is geëscaleerd, smokkelen de kartels terroristen binnen in de Verenigde Staten. Federaal agent Matt Graver slaat opnieuw de handen in elkaar met huurling Alejandro om de kartels te bestrijden. Een filmfranchise waarvan al meerdere succesvolle delen zijn gemaakt.

Running Wild With Bear Grylls

Play6, wo, 20.35u

De bekende avonturier Bear Grylls neemt beroemdheden 48 uur lang mee op survivaltochten in de wildste en meest afgelegen gebieden in de VS en soms ook in andere delen van de wereld. Tijdens deze tochten worden de gasten gedwongen uit hun comfortzone te treden en hun grenzen te verleggen. Het format doet denken aan dat van Bartel Van Riet die bv’s meenam naar de outback, maar dit is nog wat extremer.

Patrick Lefevere, Godfather van de Koers

Canvas, wo, 21.20u

Wat zorgt ervoor dat Patrick Lefevere vaak bestempeld wordt als de Godfather van de koers? Op welke manier leidt hij zijn ploeg en waarom is het ontzag voor hem zo groot? Deze zesdelige docu schetst een beeld van de man die al dertig jaar een van de belangrijkste en meest invloedrijke figuren is in het Belgische wielrennen. Met getuigenissen van hemzelf, zijn familie maar ook lui uit het wielrennen. (tove)