Vrouw vindt lichaam van vermiste echtgenoot in kast: hij zat er al acht maanden in

Een vrouw uit het Amerikaanse Illinois heeft haar echtgenoot acht maanden na zijn verdwijning dood aangetroffen in een kast in hun woning. Dat bevestigt de lijkschouwer aan lokale media. De man was uit het leven gestapt.

Op 27 april 2022 belde Richard Maedge (53) zijn rouw Jennifer om te zeggen dat hij vroeger naar huis kwam. Toen ze thuis kwam, zag ze inderdaad zijn Dodge Durango staan aan hun huis. In de woning vond ze zijn sleutels en portefeuille, maar van de man zelf was geen spoor te bekennen.

Hij werd als vermist opgegeven, maar bij een huiszoeking werd niets gevonden. Zelfs een tweede huiszoeking, nadat de vrouw begon te klagen over een stank in het huis, leverde niets op. Pas toen ze op 11 december hun woning voor Kerstmis wilde decoreren en ze in een kast onder de trap keek, vond ze daar het lichaam van haar man. Hij had zich in een moeilijk zichtbaar deel van de kast opgehangen. Omdat zijn lichaam er zo lang hing, was de stank ook geleidelijk weggegaan.

Begrafenis

De familie hield na de vondst een begrafenis en nam daar afscheid van de man, maar bleef met een slecht gevoel zitten. Want hoe kon het dat de politie de man niet gevonden had? “Er zijn fouten gemaakt, en ik wil antwoorden”, zei zijn zus Marilyn na de begrafenis. “Ik had van in het begin veel meer moeten aandringen, maar de politie maakte me wijs dat ze alles deden wat ze konden om hem te vinden.” Als reactie kwam de politie met een lijst van de onderzoeksdaden die gesteld waren na de verdwijning. Jennifer kan het wel allemaal plaatsen, vertelt ze aan Fox 2. “Het is niet het resultaat waar we op gehoopt hadden, maar nu kunnen we het wel laten rusten.”

Na de vondst van het lichaam van de man voerde de politie wel nog een onderzoek uit naar het overlijden. Daaruit is nu gebleken dat er geen kwaad opzet in het spel was. De man had het zichzelf aangedaan.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be