Revelatie in Frankrijk, nu wil Mentissa ook België veroveren: “Belgen maken goede muziek, dat moeten ze daar ook toegeven”

Grande en France is ze al. Dat bewees haar nominatie als ‘Revelatie van het jaar’ op de Franse muziekprijzen. Nu timmert Mentissa (23) ook aan de weg naar succes in België. Nochtans is de Vlaamse geen onbekende, want in 2014 won ze nog ‘The Voice Kids’ op VTM. “Toen was ik nog niet rijp genoeg om voort te gaan in de muziek, in Frankrijk stond ik wel sterk in mijn schoenen.”