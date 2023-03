Gerben Thijssen twijfelt niet aan winst in GP Monseré: “Duidelijk te zien dat ik won”

Bij Lotto-Dstny zijn ze de onduidelijkheid over de finishfoto in de GP Monseré nog niet vergeten. Caleb Ewan is er nog steeds van overtuigd dat niet Gerben Thijssen, maar hij als eerste over de meet kwam. Zijn ploeg eist nu duidelijkheid bij de UCI. Thijssen trekt het zich voorlopig niet aan: “Ik ga er vanuit dat ik de winnaar blijf.”