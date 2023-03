Vader van slachtoffer getuigt furieus op assisenproces: “Dat varken heeft Massimo direct gestoken”

Maasmechelen/Tongeren

“Pa, die heeft me gestoken. De laatste zin die Massimo tegen me gefluisterd heeft, blijft maar door mijn hoofd spelen. Hij is voor mijn ogen afgeslacht.” Met veel Italiaans temperament getuigde Luigi De Luca over de laatste levensmomenten van zijn zoon Massimo (25) in het Tongerse assisenhof.