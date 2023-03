“De Delhaizevestigingen in Genk en Houthalen blijven ook woensdag dicht”, aldus Carine Meuwis. “De vestigingen in Hasselt, Sint-Truiden en Pelt zullen woensdag wel open zijn. In de supermarkt in Hasselt wordt zaterdag niet gewerkt. In Pelt en Sint-Truiden zullen ook nog acties volgen. Al staat nog niet helemaal vast wanneer. We spreiden de acties om het voor iedereen doenbaar te houden.”

© gvb