Arno krijgt één jaar na zijn dood eerbetoon van collega’s (en dat was zijn eigen idee)

Bijna een jaar na zijn dood kondigen collega’s van Arno Hintjens een eerbetoon aan de overleden zanger aan, in ‘zijn’ steden Brussel en Oostende, en ook in Parijs. De hommage komt uit de koker van le plus beau zelf. Vlak voor zijn einde stelde hij een lijst samen van bevriende artiesten die hij erbij wilde, onder wie ook internationale sterren.