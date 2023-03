Jago Geerts en Brent Van Doninck beginnen met veel ambities aan WK motorcross: “Die wereldtitel mee naar Balen pakken”

Voor toerisme geen tijd in Argentinië. “We krijgen niet de kans om het land te ontdekken”, zegt Jago Geerts (l.). Brent Van Doninck (r.) had dan weer liever nog een wedstrijd in Zuid-Amerika gehad. “Nu reizen we 24 uur voor één manche.”

Balen/Herentals

Komend weekend wordt het wereldkampioenschap motorcross op gang getrapt in Argentinië. En hoewel de hoogdagen van Joël Smets of Stefan Everts al even achter ons liggen, is de kans groot dat we in onze provincie alweer een wereldkampioen in de rangen hebben met Balenaar Jago Geerts (22, Monster Energy – Yamaha Factory) in de MX2. Ook Herentalsenaar Brent Van Doninck (27, JM Honda), onze enige landgenoot in de MXGP, heeft er zin in. “De top tien is zeker haalbaar met dit team.”