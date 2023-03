Jambon probeert om “varkentje stikstof” vrijdag te wassen

Brussel

Minister-president Jan Jambon (N-VA) is ervan overtuigd het “varkentje van stikstof te kunnen wassen”. Maar of er nog onderhandelingsruimte is, is na zijn “best and final offer” van zondag minder duidelijk. Vrijdag wordt de ontwerptekst van omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) in de Vlaamse regering besproken.