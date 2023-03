Internationale Vrouwendag: Vier vrouwelijke schepenen geven Bilzense politiek dynamisch karakter

Burgemeester Steegen zet de vier vrouwelijke schepenen in Bilzen letterlijk in de bloemen — © Stad Bilzen

Bilzen

Mannen domineren al lang niet meer het politieke toneel. In Bilzen zetelen vandaag vier vrouwen in het schepencollege. Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag werden ze in de bloemetjes gezet. “In een discussies durven we kordaat te zijn en zorgen we voor een zekere dynamiek.”