Van ongehoord tot democratisch: Nafi Thiam of Nina Derwael aan het werk zien in Parijs 2024 is peperduur, Remco Evenepoel en Wout van Aert is gratis

Nina Derwael: 950 euro voor de finale? Het zou zomaar kunnen

De 100m in de atletiek, de 100m vrije slag in het zwemmen, de basketbalfinale, artistieke gymnastiek: ze behoren tot de zogeheten high demand-events, gegeerd door een mondiaal publiek. Wie olympisch kampioene Nina Derwael aan de brug met ongelijke leggers wil toeschreeuwen, zal moeten dokken. De dag wordt verdeeld in vier sessies – de landen zijn verdeeld in subdivisies, groepen van landen die hun toestellen afwerken. Een sessie kost tussen 24 en 260 euro – als je alle landen aan het werk wil zien, betaal je dus vier keer tussen 24 en 260 euro – maar het laat zich raden dat de goedkoopste kaartjes gelijk de deur uit zijn.

Maar dan begint het grote werk, de finales, die beslissen over de medailles. De tickets voor de turnfinales, zowel toestel- als de teamfinales, zijn te koop vanaf 11 mei. Vooraf registreren op tickets.paris2024.org is nodig, vanaf 15 maart tot 20 april. Het valt te verwachten dat, gezien de grote mondiale interesse, de prijzen nog meer uit de pan zullen swingen. Richtprijzen die circuleren voor high demand-events: vanaf 120 tot 950 euro.

Nina Derwael. — © BELGA

Nafi Thiam (atletiek): helaas, enkel nog tickets van 690 euro voor de ontknoping

De strafste Belgische olympische atlete ooit bekijken op de zevenkamp? Dat kost een bom duiten. De eerste dag, op 8 augustus, kost een ticket tussen 24 en 170 euro, afhankelijk van categorie en de plaats in het stadion. Dag twee is andere koek: de goedkoopste kaartjes kosten 85 euro, de duurste 690 euro. In de praktijk zijn enkel de kaartjes van 690 euro nog beschikbaar op de avond dat Thiam haar derde olympische titel op rij wil behalen. Andere atletiekfinales die dag: de 400m horden (Julien Watrin?), het hinkstapspringen, de 400m (een Belgian Tornado die ook individueel schittert?), de 10.000m, het kogelstoten voor de vrouwen en de 4x100m.

Maar Thiam begint ’s ochtends aan de dag. Die 690 euro geldt enkel voor de avondsessie (vanaf 19 uur). De ochtendsessie van de tweede dag kost nog eens tussen 24 en 170 euro. Een ‘troost’: u kunt niet enkel Thiam maar ook Noor Vidts, het andere uithangbord van de zevenkamp bewonderen. Twee voor de (hoge) prijs van één.

Nafi Thiam. — © BELGA

Red Lions: niet te duur

Hockey behoort niet tot dé publiekstrekkers op de Spelen. Dat komt goed uit voor wie naar de regerende olympisch kampioen, de Red Lions, of de Red Panthers wil kijken. Een groepsmatch kost van 24 euro tot 70 euro, de kwartfinales van 30 tot 90 euro, halve finales van 45 tot 120 euro. De prijzen voor de finale zijn nog niet bekend.

Remco Evenepoel en Wout Van Aert: gratis (of een vriendenprijsje aan de aankomst)

Normaal staat op de eerste dag van de Spelen altijd de wegrit op het programma. Ditmaal bijt de tijdrit de spits af, op 27 juli. Als Remco Evenepoel en Wout van Aert hun zinnen hebben gezet op de tijdrit, behoren ze tot de podiumkandidaten. De start vindt plaats op de Esplanade des Invalides, met het prachtige Hotel des Invalides op de achtergrond, de aankomst ter hoogte van de Alexandre III-brug. Enkel de aankomst en de start zijn te betalen, voor een vriendenprijsje van 24 euro.

Het kan nog democratischer. Enkel de aankomst van de wegrit, op de Trocadéro, is te betalen (24 euro). De start bij Pont d’Iéna, in de schaduw van de Eiffeltoren, is zowel bij de mannen als de vrouwen gratis, respectievelijk op 3 en 4 augustus. Ook langs de kant van de wegrit kunt u gratis Remco, Wout en co. aanmoedigen. Het parcours van de wegrit is nog niet volledig bekend, de eindfase is een lus in het centrum van Parijs die het peloton een aantal keer zal aandoen.

Remco Evenepoel. — © IMAGO/frontalvision.com

Marathonman Bashir Abdi: gratis (of een vriendenprijsje aan de aankomst)

Zaterdag 10 augustus moet de dag van Bashir Abdi, brons in Tokio 2021, worden. Het startschot wordt om 8 uur gegeven aan het stadhuis, iets meer dan twee uur later worden de eersten verwacht op de Esplanade des Invalides. Wie Abdi, Koen Naert en co. of de Belgische dames wil aanmoedigen, kan gratis langs het parcours, dat enkele van de fraaiste toeristische trekpleisters aandoet, staan. Op de tribune aan de aankomst kost het of 24 of 40 euro. Eenzelfde formule geldt voor de triatleten, waar Marten Van Riel of Jelle Geens en de gemengde estafette wereldtop zijn.

Een andere tip: wie de openings- of de sluitingsceremonie wil bijwonen, kan gratis de 6 kilometer langs de Seinekaaien staan langs het parcours van openings- en sluitngsceremonie. Een voorwaarde: je moet op voorhand je ticket reserveren. Wie de betere plaatsen wil voor de openingsceremonie, dichter bij het water of op de tribunes, moet wel betalen.