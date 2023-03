LIVE. Bilzense gemeenteraad over fietsverhuur en parkeerplaatsen

Bilzen

Dinsdagavond is er de gemeenteraad in Bilzen. Naast een aantal aankopen van gronden in Bilzen, onder andere voor het woonuitbreidingsgebied Tabaart, staat er de goedkeuring van een aantal innemingen op de agenda en dit voor de aanleg van de fietspaden en weginfrastructuur op de Spurkerweg in Bilzen. De samenwerkingsovereenkomst met Alternatief vzw voor de fietsverhuur vanuit de Fietsfabriek 3740 wordt voorgelegd aan de raad evenals een aanvullend reglement voor 2 parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen in Groot-Bilzen. De gemeenteraad start om 20u en is hier live te volgen. (JoGe)