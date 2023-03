Prijzen, aanbod, promo’s, openingsuren: wat ga je als klant merken van de veranderingen bij Delhaize?

Niet alleen de medewerkers van de 128 getroffen Delhaize-filialen maken zich zorgen over de toekomst, ook heel wat trouwe klanten stellen zich vragen over de mogelijke gevolgen. Het eerste was al direct na de aankondiging duidelijk: het ene filiaal na het andere sloot de deuren uit protest. Maar wat gaat de klant nog merken eens de rust is weergekeerd?