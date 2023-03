Dit jaar zullen voor het eerst meer Europese vrouwen aan longkanker sterven dan aan borstkanker

Hasselt

Volgens nieuw onderzoek zullen dit jaar 1.261.990 mensen in de Europese Unie sterven aan kanker. En toch zitten de sterftecijfers door kanker in dalende lijn: bij mannen 6,5 procent minder en bij vrouwen daalt het met 3,7 procent. Overlijdens door longkanker zijn een apart geval: bij mannen daalt dit het sterkst maar bij vrouwen nemen de sterftecijfers net toe.