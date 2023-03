Minder zwerfvuil langs snelwegparkings, maar roep om statiegeld klinkt luider

Het is in Vlaanderen niet altijd aangenaam vertoeven op een snelwegparking. — © Fred Debrock

Hasselt

Op de Vlaamse snelwegparkings is in 2021 nog 1.343 ton aan zwerfvuil opgeruimd. Dat is een daling met 400 ton vergeleken met 2020 en bijna duizend ton of 43 procent minder dan vijf jaar geleden.