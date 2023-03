Coach van Franse eersteklasser moet opstappen na ongepaste opmerkingen over aanranding: “Het is niet gemeen...”

De Franse eersteklasser Angers, hekkensluiter in de Ligue 1, heeft dinsdag aangekondigd dat coach Abdel Bouhazama opstapt. Naast het sportieve falen werd zijn positie onhoudbaar door ongepaste opmerkingen ter ondersteuning van een speler die vervolgd wordt voor aanranding.

“Onder druk van de media en om het imago van de club en de sereniteit in de kleedkamer te bewaren, heeft Abdel Bouhazama aan voorzitter Saïd Chabane laten weten dat hij beslist heeft om zijn ontslag te geven”, liet Angers in een verklaring weten.

Er werd niet meegedeeld wie hem opvolgt. Het is al van september geleden dat Angers nog eens een wedstrijd kon winnen. Afgelopen zondag kreeg het zelfs een zware 5-0 nederlaag aangesmeerd op het veld van Montpellier.

Bouhamaza, die eerder al onder vuur kwam te liggen omdat hij het team niet opnieuw op de rails kreeg, zat op de wip nadat bekend geraakte dat hij tijdens de voorbespreking van zondag opmerkingen maakte om het vertrouwen van verdediger Ilyes Chetti op te krikken.

Chetti stond pas voor de derde keer dit seizoen in de basis, terwijl de lokale pers net onthulde dat de speler toegegeven heeft een jonge vrouw in een nachtclub betast te hebben. Hij zou berecht worden in april.

“Het is niet gemeen, we hebben allemaal eerder meisjes aangeraakt”, sprak Bouhamada zich uit volgens verschillende bronnen geciteerd door de dagbladen Ouest France en l’Équipe.

“Angers veroordeelt onvoorwaardelijk deze uitspraken, ook al lijken ze meer een onhandig gebaar dan een poging om seksisme te bagatelliseren”, luidde het verder in de verklaring, waarin eveneens verzekerd werd dat Bouhazama zijn excuses heeft aangeboden “aan zijn collega’s en in het bijzonder aan de vrouwen”.