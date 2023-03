Onze weekendtips: snuister rond op een tweedehandsbeurs of trek naar een rockfestival

Er is ook dit weekend voor elk wat wils in onze provincie: of je nu graag rondkuiert op een tweedehandsbeurs, op zoek gaat naar de beste platen, de nieuwste strips wil ontdekken of een jeneverbesstruik in de natuur wil zien. Het belooft weer een druk weekend te worden.

Grootste tweedehandsbeurs

Op zondag 12 maart kan je in Hasselt heel wat tweedehandskoopjes doen. In Trixxo Arena vindt één van de grootste indoor tweedehandsbeurzen van de Benelux plaats. De beurs telt meer dan 625 standen waar verkopers al hun waren aanbieden. Er is ook een apart lifestylegedeelte én er is gratis kinderanimatie. Wie weet kom je wel voor een prikje met iets moois thuis.

Op 12/3 van 11 tot 17 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilgensingel 70 in Hasselt. Info: www.tweedehandsbeurs.com

© Shutterstock

Gezellig sjacheren

Hou je van snuisterijen en word je blij van hebbedingen? Dan is een sjachermarkt misschien wel helemaal je ding. KWB Helchteren organiseert voor de 40ste keer de Sjachermarkt. Kuier gezellig tussen de vele kraampjes en geniet erna van een stukje Limburgse vlaai of een frisse Ter Dolen.

Op 12/3 van 9 tot 16 uur in Don Bosco, Don Boscostraat 6 in Houthalen-Helchteren. Info: www.facebook.com/sjachermarkt

© Shutterstock

Getekend, Lommel

Stripfan? Dan moet je zondag in Lommel zijn. Heel wat tekenaars zijn te gast om hun strips te tekenen, zoals Wim Swerts, Steve Bael, Bart Proost, Kim Duchateau en veel meer. Je kan er Star Wars-mascottes, Suske en Wiske, de Furries en anderen ontmoeten. Het spiksplinternieuw kinderboek Nicko, de poort van je hart van de Peltse Marte Stevens en haar kleindochter Elisabeth Cox wordt er voorgesteld. Je kan er genieten van het Stripbier en meer. Het wordt de moeite.

Op 12/3 van 10 tot 17 uur in Cultuurcentrum De Adelberg, Adelbergpark in Lommel. Info: www.facebook.com/getekendlommel

© Jan Buyens

Verzorg mee de lammetjes

Niets zo schattig als pasgeboren lammetjes, vind je niet? Je mag in Hengelhoef in Houthalen-Helchteren samen met een gids helpen om de lammetjes te verzorgen en de schapenstal op te ruimen. De stal gaat open op verschillende momenten tussen 13.30 en 15.30 uur. Ervoor en erna kan je je uitleven in het speelbos.

Op 12/3 van 13.30 tot 15.30 uur in Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6 in Houthalen. Info: www.limburgs-landschap.be

© Shutterstock

Danske placeren?

Hou je van indierock? Trek je dansschoenen dan maar aan. Resist organiseert een groot Indie Rock Fest in Hamont-Achel. Op het podium staat Cargo Cult, dat de mosterd haalde bij bands als Pixies en The War on Drugs, maar vooral zijn eigen goesting doet. Ze stellen hun eerste album voor. Daarna is er een tribute aan Joy Division met Joy de Vivre. Daarna staan de Durex Brothers, legendarisch in Noord-Limburg, achter de draaitafels.

Op 11/3 vanaf 19.30 uur in De Posthoorn, Groenstraat 6 in Hamont-Achel. Info: www.facebook.com/events/683762576732612

© Cargo Cult

Antieke topstukken te bewonderen

Antiek- en kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Op donderdag 16 maart opent de 39ste Kunst- en Antiekbeurs in Hasselt. Van design tot juwelen, zilver, antieke boeken, oude en hedendaagse schilderijen en beelden, gravures, glaswerk, enzovoort: zowel de gepassioneerde liefhebber als de toevallige snuffelaar vindt er zijn gading. Je kan er bovendien enkele bijzondere topstukken bewonderen.

Van 16 t.e.m. 19/3 in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info: www.hasseltfineart.com

© Kunst- en Antiekbeurs

Ga op zoek naar zeldzame jeneverbessen

Op zondag 12 maart kan je de benen even strekken in het bos van Kattevennen in Genk. Gids Lydia neemt je mee op pad en samen ontdek je de mooiste plekjes in het bos. Ze toont je trouwens ook de unieke jeneverbesstruiken die in het bos van Kattevennen groeien. De jeneverbes is een inheemse naaldboom die ook in de winter groen blijft. Je komt ze in het wild in Vlaanderen nog maar weinig tegen.

Op 12/3 om 14 uur op de parking toegangspoort Kattevennen, Planetariumweg 18 in Genk. Info: www.limburgs-landschap.be

© Shutterstock

Voor de rockers

Naast hun rockfestival in juni organiseert Hookrock ook een indooreditie in Diepenbeek. De 15de editie belooft ook weer een echt rockfeest te worden. Hou je van rock ’n roll, the good old fifties en sixties, Dolly Parton, Wanda Jackson en Eddie Cochran, dan moet je erbij zijn. Op het podium die avond staan Georgina Peach & the Savoys uit Nederland. Ook Lynn & The Ratleshakes komen uit Nederland. Afsluiter van de avond is de Britse band Earl Jackson full band.

Op 11/3 vanaf 18 uur in Buurthuis Terlogt, Helstraat 22 in Diepenbeek. Info: www.hookrock.be

© Hookrock

Op zoek naar platen?

Voor platenliefhebbers is er op 12 maart de Grote Platenbeurs in de Limburghal in Genk. De beurs biedt meer dan 350 meter aan vinyl, cd’s en muziekmemorabilia. De nadruk ligt op verzamelobjecten, maar ook de gewone liefhebber kan er zijn slag slaan. Je vindt er platen uit alle genres.

Op 12/3 van 10 tot 17 uur in Limburghal, Jaarbeurslaan 6 in Genk. Info: www.dipro.be/nl/beurzen/platen-cd-beurs

© Shutterstock

Over Cicero en de ‘schurk’ Catilina

Ben je geboeid door de klassieke geschiedenis en archeologie? Dan zal de lezingenreeks Spraakwater in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren je vast interesseren. Op 15 maart vertelt dr. Martijn Icks van de Universiteit van Amsterdam over de karaktermoord op de Romeinse staatsman Catilina, de schurk die we kennen van de gewelddadige samenzwering tegen Rome en de knappe retoriek van zijn gezworen vijand Cicero. Maar wat zegt de geschiedenis echt?

Op 15/3 om 19.30 uur in het Auditorium van het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15 in Tongeren. Info: www.galloromeinsmuseum.be

© Gallo-Romeins Museum

Uitgebreide agenda

CONCERT

Zaterdag 11 maart

The Bootleg Sixties

Ze speelden al in Buckingham Palace en op privéfeesten van Paul McCartney en Sir Elton John die hen the best band of their kind in the world noemde… Dan weet je dat dit het ultieme muzikale eerbetoon aan de golden sixties is.

CC Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik.

Om 20.15 uur

Basistarief: 20 euro

THEATER

Zaterdag 11 maart

Herrie

Herrie is een hartstochtelijke ode aan de struikelende medemens. Over Herman, een excellent puzzelaar, maar vraag hem niet naar de supermarkt te gaan, want dan zie je hem niet meer terug. Door Maja Westerveld in samenwerking met Abattoir Fermé & kunstencentrum Nona in Mechelen.

De Velinx, Dijk 111 in Tongeren.

Om 20.30 uur

Basistarief: 14 euro

WANDELEN

Zondag 12 maart

Pieter Bruegheltocht

De Leemskuil, Hamonterweg 138b in Bocholt.

Van 7 tot 14.30 uur

Basistarief: 3 euro

Donderdag 16 maart

Sint-Vincentiustocht

Wandeltocht door natuurgebied Platwijers met afstanden van 5, 7, 8, 10, 13, 18 of 20 km en een rolstoeltocht van 5 km.

Zaal Paro Ter Donk, Kievitveldstraat 13 in Zonhoven.

Van 7 tot 15 uur

Basistartief: 3 euro

VARIA

Zondag 12 maart

Tweedehandsbeurs

De gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs met baby- en kinderartikelen, speelgoed en meer.

OC Cor, Klarinetstraat 27 in Koersel.

Van 10 tot 13 uur

Basistarief: 8 euro

Zaterdag 11 en zondag 12 maart

Art, Craft & Design 2023

Op de beurs kan je verschillende ambachten bewonderen, van keramiek tot schilderen, juwelen en handtassen maken.

Het XPand, Tervantstraat 2A in Beringen.

Van 11 tot 18 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 11 en zondag 12 maart

Spirituele beurs

Spirituele beurs met verschillende standen met juwelen, stenen, new age, in combinatie met lezingen, klanken, enzovoort.

Hotel De Schacht, Noordlaan 36 in Genk.

Van 12 tot 18 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 11 maart

Vintagebeurs

Terug naar de tijd toen rolschaatsen dagelijkse kost was en televisies nog antennes hadden. Tijdens deze vintagebeurs vind je platenspelers, kleurrijke zeteltjes, arcadegames en meer.

De Kringwinkel Reset, Schoterweg 18a in Tessenderlo.

Van 10 tot 17 uur

Zaterdag 11 maart

Zwemloop

De zesde editie van de zwemloop by Trisport MnK voor zowel de recreatieve sporter als de atleet in verschillende zwemniveaus.

Aquadroom, Sportlaan 12 in Maaseik.

Vanaf 12 uur

Basistarief: 10 euro

Zaterdag 11 maart

Bosloopcriterium

Een recreatieve jogging van 4 en 8 km op onverharde wegen die deel uitmaakt van het Loopcriterium Leopoldsburg - Ham - Beringen - Halen. Ideaal voor de beginnende loper.

Zwembad De Merel, Zwarte Spechtstraat 57 in Leopoldsburg.

Van 10.15 tot 12 uur

Basistarief: 2 euro

Donderdag 16 maart

Badmode van vroeger tot nu

In de loop der tijd heeft de badmode een hele evolutie doorgaan. Op een zeer ludieke en theatrale manier worden alle al dan niet pikante details van de badmode in de loop der jaren aan je getoond.

Zaal Hartenberg, Hartenberg 12 in Bilzen.

Van 19 tot 23 uur

Basistarief: 8 euro

Donderdag 16 maart

Opening Sint-Gertrudisfeesten

Opening van de 781ste editie van de vierdaagse Sint-Gertrudisfeesten met een orgelconcert in de Sint-Gertrudiskerk.

Prinsenhof, Overdemerstraat in Kuringen.

Om 19 uur

Basistarief: gratis