KMI waarschuwt voor gladde ochtendspits woensdagochtend

Vannacht dalen de wegdektemperaturen tot aan het vriespunt met kans op negatieve wegdektemperaturen. Het KMI voorspelt morgenochtend en -voormiddag bovendien sneeuwval over heel Vlaanderen. De combinatie van negatieve wegdektemperaturen en sneeuw kan zorgen voor een gladde ochtendspits.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) raadt aan om thuis te blijven en reizen uit te stellen als dat kan. Wie toch de weg op moet gaan, moet voorzichtig rijden door afstand te houden en de snelheid te matigen.

Het AWV houdt de komende uren de situatie op de weg in de gaten en strooit waar nodig. Het vraagt ook om sneeuw op de weg te melden via de KMI-app, zodat het AWV nog gerichter kan strooien. Meldingen in de app komen meteen bij de winterdienst binnen. Het winteractieprotocol wordt vanavond geactiveerd. Dit zorgt voor een intensieve samenwerking tussen het AWV en andere partijen die betrokken zijn bij het Vlaamse verkeer.