Straks kan het gaan sneeuwen, maar na laat winterprikje komt (wisselvallig) lenteweer

Dinsdagavond kan er hier en daar al een sneeuwbuitje vallen. Doordat de grond erg nat is, zal die sneeuw veelal snel wegsmelten. “Op plaatsen waar de intensiteit een poosje hoog genoeg wordt zou er vanavond toch een tijdelijk sneeuwlaagje kunnen ontstaan”, zegt Ruben Weytjens. “In de Voerstreek zal het boven de 150 meter waarschijnlijk wel wit worden. Op de toppen van de heuvels in Nederlands Limburg kan er vanavond ook een sneeuwlaag van meerdere centimeters worden verwacht.”

In de nacht naar woensdag kan het dan gaan vriezen. Het wordt dan ook opletten voor mogelijke ijsplekken op de weg.

Woensdagochtend kan het dan opnieuw gaan sneeuwen. “Regionaal kan een sneeuwtapijtje van enkele centimeters ontstaan”, aldus de HBvL-weerman. “De meeste vlokken zullen sowieso voor het zuiden van de provincie bestemd zijn. Zodra het stopt met sneeuwen zal de temperatuur vrij oplopen tot een graad of vijf, waardoor die eventuele sneeuwlaag ook snel zal wegsmelten.”

Donderdag zit de winter in de overgang. Er kan eerst nog winterse neerslag vallen, maar er stroomt vanuit het zuiden zachtere lucht naar ons land waardoor de sneeuw zal overgaan in regen.

Vrijdag is de winter (hopelijk) de deur definitief uit. De temperatuur gaat dan richting maxima tussen 8 en 10 graden. Ook in het weekend blijft het zacht. Maandag gaat het kwik nog een trapje hoger en komt de 15 graden in zicht. Gezellig lenteweer wordt het wel niet. Er breekt dan een erg wisselvallige periode aan, met geregeld regen en temperaturen die volgens de weercomputers in dagenlang door een rollercoaster razen. Kortom: typisch Belgisch onvoorspelbaar lenteweer.