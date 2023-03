Jasper Philipsen baalt, Tiesj Benoot mikt op eindzege Tirreno-Adriatico ondanks Roglic: “Weten niet goed wat te verwachten van Primoz”

Geen zege, wel een tweede plaats dinsdag voor Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) in Follonica. De sprinter wil vooral het positieve meenemen naar de komende dagen. “Het draaide al goed, morgen wacht hopelijk een nieuwe kans in de sprint”, zei hij na afloop van de tweede etappe in Tirreno-Adriatico.

Jasper Philipsen kon veel goede dingen onthouden van z’n eerste sprint van het jaar en z’n tweede plaats na winnaar Jakobsen. “Het was heel goed dat de ploeg aanwezig was in de finale en Mathieu (Van der Poel, red.) volledig z’n ding heeft kunnen doen in de leadout”, vertelde hij. “Het was voor de ploeg de eerste keer dit seizoen dat we samen hebben gesprint, je zoekt nog wat automatismen, maar het draaide al goed, zeker ook met Ramon Sinkeldam. Dat is geen beginner meer, hij deed jarenlang de leadout voor Démare. Die moet je niets meer leren, alleen moet je wel nog wat wennen aan elkaar, maar dat zal wel in orde komen.”

Maar winnen zat er niet in. “Gaviria gaat de sprint van ver aan, ik spring er naartoe en daardoor win ik niet. Fabio Jakobsen wacht lang genoeg, gaat mee in mijn slipstream. Dat weet ik en zullen de beelden ook aantonen. Maar als ik niet naar Gaviria spring en één seconde langer wacht, dan wint de Colombiaan de sprint. Iemand moet aanzetten, dat weet je.”

“Natuurlijk wil ik altijd winnen in de sprint”, ging hij verder. “Het scheelde niet veel. Dus ik ben ontgoocheld, maar ik was er niet ver van en morgen is er wellicht een nieuwe kans. Dit zal wel vertrouwen geven aan de ploeg en we kunnen voort op dit elan. Iedereen zit wel te wachten op een overwinning. We winnen graag, maar als we zo verder doen, dan valt die zege wel een keer.”

© BELGA

Benoot mikt op klassement: “Maar we zijn hier met veel goede renners”

Tiesj Benoot won dan wel Kuurne-Brussel-Kuurne en pakte een derde plaats in de Strade Bianche, in de Tirreno-Adriatico verandert hij het geweer van schouder en mikt hij op een klassement.

Benoot deed het in het verleden al goed in een paar rittenkoersen. Zo werd hij tweede in Parijs-Nice van 2020, die een dag eerder stopte wegens COVID-19, vijfde in Parijs-Nice van 2021, vierde in de Ronde van Zwitserland van 2019 en vierde in de Tirreno-Adriatico van 2018.

Maandag reed Benoot geen slechte tijdrit, 47e op 1:14 van winnaar Ganna, wel verloor hij ten opzichte van zijn eigen ploegmaten 26 (Kelderman) en 25 seconden (Roglic). “Mijn waardes waren prima”, zegt hij. “De conditie is goed, ik reed geen slechte tijdrit, maar ik zal nooit een specialist tegen de klok worden en zeker niet in een puur vlakke tijdrit van 11 à 12 kilometer. Laat de koers nu maar beginnen, ik ben goed hersteld intussen van de Strade Bianche en in deze sprintrit is het een kwestie van overleven en de rit heelhuids doorkomen.”

Die missie was alvast geslaagd dinsdagavond. “We staan met drie renners nog goed in het klassement, Primoz is er last minute bijgekomen, we weten niet goed wat te verwachten, maar hij is een topper, met hem weet je nooit. De komende dagen zullen wel uitwijzen wie van ons wordt uitgespeeld in het klassement. We starten met ambitie, we zien wel waar we uitkomen.”

“Ik was hier al eens vierde, maar als we met Wilco of Primoz kunnen winnen, gaan we natuurlijk die kaart trekken. De koers zal het wel uitwijzen, we bekijken het dag per dag. Het zal ook nodig zijn om meerdere troeven in handen. Ik krijg hier een vrije rol, maar ik weet ook wel dat Primoz als klassementsrenner al veel meer heeft bewezen. Het kan voor mij zeker geen kwaad om deze week eens goed diep te gaan, met het oog op de klassiekers.”