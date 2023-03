Brand veroorzaakt zware rookontwikkeling bij Euregio Recycling in Zutendaal

Bij het schrootverwerkend bedrijf Euregio Recycling in de Tiendenstraat in Zutendaal is dinsdag rond 16 uur brand uitgebroken. Dat zorgde voor zware rookontwikkeling.

Het vuur is om een nog onduidelijke reden ontstaan in een berg schroot. De rookontwikkeling is zo hevig dat die kilometers verderop te zien is. Omdat de medewerkers van het bedrijf het vuur zelf niet de baas konden, werd de brandweer Oost-Limburg verwittigd. Die was snel ter plaatse, maar heeft heel wat werk om de brand onder controle te krijgen. Het is nog even zoeken naar de vuurkern. Bluswater wordt opgepompt uit het nabijgelegen kanaal. Omdat het bedrijf in een industriegebied ligt, wordt er voorlopig niet opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. cn