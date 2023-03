Vakbonden verwachten woensdag nog acties bij Delhaize

De vakbonden van Delhaize verwachten dat er woensdag nog actie gevoerd zal worden in een aantal winkels van de supermarktketen, na de aankondiging van de directie dat ze alle 128 winkels in eigen beheer, goed voor 9.000 werknemers, wil verzelfstandigen. Hoeveel winkels woensdag gesloten zullen blijven, blijft echter koffiedik kijken. Vanuit de Vlaamse vakbonden is er geen order gegeven om te staken, luidt het.

Dinsdag legde het personeel in meer dan honderd winkels van Delhaize spontaan het werk neer, nadat het nieuws binnensijpelde. “Sommige uitbaters lieten verstaan dat ze ook woensdag nog actie willen voeren”, verklaarde Frank Convents van ACV Puls. Het gaat onder meer om winkels in het Brusselse en in Vlaams-Brabant.

De vakbonden tonen begrip voor de woede bij het personeel, maar tegelijk wijzen ze erop dat de strijd nog lang is. Wilson Wellens van ACLVB: “Ik heb het advies gegeven om alles eens te laten bezinken. Op 14 maart hebben we een vergadering met de directie en daar verwachten we meer duidelijkheid op een aantal prangende vragen.”

Wat bijvoorbeeld met de winkels waarvoor uiteindelijk geen overnemer wordt gevonden? De directie belooft het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden onder cao 32bis, maar wat als de nieuwe uitbater uitgebreidere openingsuren invoert? En wat met de landingsbanen, de voorwaarden daarvoor verschillen sterk tussen de betrokken paritaire comités? ACV Puls vraagt zich ook af of de procedure-Renault niet moet worden opgestart. “Ik ga dat in elk geval vragen op de volgende ondernemingsraad, wat ook in het voordeel speelt van de directie als er uiteindelijk toch ontslagen zouden vallen”, zegt Convents.