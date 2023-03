Belgische media zamelen 1,8 miljoen euro in met actiedag 12-12

Dankzij de uitgebreide solidariteitsactie hebben de Belgische media op 6 maart 1,8 miljoen euro ingezameld ten voordele van de slachtoffers na de aardbeving in Syrië en Turkije. Dat is drie keer meer dan tot nu toe gemiddeld werd gedoneerd op één dag.

Op 12 februari lanceerden de zeven hulporganisaties die deel uitmaken van het Consortium 12-12 (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-België, Plan International België, Rode Kruis-Vlaanderen en Unicef België) samen een oproep voor financiële steun. Tot nu toe heeft die 11,6 miljoen euro opgebracht, waarvan 15 procent afgelopen maandag dankzij de actie.

Zowat het hele medialandschap werd de hele dag lang gekleurd door de actie. Zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant klonk meermaals een cover van het nummer ‘People help the people’ van Birdy op radio- en televisiezenders. Bovendien werd de VRT-RTBF-toren opgelicht in de kleuren van 12-12.

“Deze vrijgevigheid is essentieel”, zegt Gilles De Moortel, coördinator van het Consortium. “Miljoenen mensen hebben alles nodig: onderdak, drinkwater, gezondheidszorg, voedsel, dekens, kleding, maar ook psychosociale hulp, onderwijs en bescherming.”

De oproep van 12-12 loopt nog tot 31 juli. Over een week publiceren de organisaties een eerste rapport met hun uitgevoerde acties in Syrië en Turkije. Alle vrijgegeven informatie is beschikbaar op www.1212.be.