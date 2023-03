Michael Matthews eist excuses van Nathan Van Hooydonck na incident in Parijs-Nice, Belg van Jumbo-Visma weert zich tegen kritiek

Waar gaat het over? Wel, in de finale van de rit gewonnen door Mads Pedersen deelde Van Hooydonck een kwak uit aan Matthews. Die laatste wist niet wat hem overkwam en blijf maar net op de fiets.

“Dit is niet wat we willen laten zien op de televisie”, aldus Matthews na afloop van de ploegentijdrit, een dag na het incident. “Aan jonge kinderen en mensen in het algemeen die naar wielrennen kijken. Het was zeker niet oké, ik hoop dat hij weet wat hij fout deed en dat hij het niet meer zal doen. Gelukkig kan ik nogal goed sturen en was het niet in het peloton, dan had je een domino-effect gezien. Ik denk dat hij op het internet iets gezegd heeft, van dat hij zijn excuses aangeboden heeft, maar daar wacht ik nog steeds op. Dat zou ik waarderen.”

De Australiër ijvert ook voor straffen voor dergelijke zaken in de koers. “Als je er telkens met excuses vanaf kan komen, dan gaat dit nog gebeuren”, klinkt het. “We moeten elkaar als renners respect tonen. Een licht contact kan altijd, maar dit was echt onnodig. Ik vloog, onverwacht, naar de andere kant van de weg.”

Van Hooydonck verdedigde eerder al door te zeggen dat hij zelf geduwd werd. Ook commentator José de Cauwer kreeg een veeg uit de pan, nadat die de renner van Jumbo-Visma veroordeelde.

De Cauwer gaf een dag later toe dat hij wat overdreven had en bood op ludieke wijze zijn excuses aan op sociale media.