Het advies uit ‘Over de oceaan’? “Laat het los”, maar hoe doe je dat nu eigenlijk echt?

“Laat het los”, luidt het advies vaak als we last hebben van een probleem op het werk, niet over iemand heen geraken of blijven piekeren over een discussie. Ook in de laatste aflevering van ‘Over de oceaan’ was ‘leren loslaten’ een thema. Simpel gezegd, net iets moeilijker gedaan. Want hoe laat je iets los en moet dat überhaupt om verder te kunnen? En als je iets hebt losgelaten, hoe voorkom je dan dat dezelfde bekommernissen weer in je leven sluipen?