25-jarige bestuurster zonder rijbewijs voor de derde keer betrapt achter stuur

In de Ophovenstraat in Neeroeteren is maandag rond 13.30 uur een bestuurster (25) voor de derde keer in enkele maanden tijd achter het stuur betrapt zonder rijbewijs. De vrouw zat ook op haar gsm. Ze werd onderschept en haar voertuig werd geïmmobiliseerd. Het is al het tweede voertuig van de vrouw dat geïmmobiliseerd wordt. siol