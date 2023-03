Moedige buschauffeur gehuldigd: “Zijn optreden verdient grote waardering”

Oudsbergen

Buschauffeur Kevin De Coster is door het gemeentebestuur gehuldigd voor zijn kordaat optreden tijdens de busbrand eind vorig jaar in het centrum van Opglabbeek. “Door eerst zijn passagiers veilig uit een brandende bus te begeleiden en dan te starten met de bluswerken, gaf hij blijk van moed. Kevin, toonde burgerzin en voorkwam zo erger. Zijn optreden verdient grote waardering”, zegt burgemeester Marco Goossens.

Op 20 december 2022 brak er een brand uit in een bus van De Lijn in de Centrumstraat in Opglabbeek. De Lijnbus bleef in de brand. De brandweer Oost-Limburg kwam ter plaatse om het vuur blussen, maar kon niet verhinderen dat de bus volledig in de as werd gelegd.