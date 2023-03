Franse bestuurder met rijverbod geflitst zonder gordel, auto in beslag genomen

Op het kruispunt van de Arnold-Sauwenlaan en de Rode Kruisstraat in Stokkem is maandag rond 9.15 uur een Citroën met Franse nummerplaat geflitst met 69 km/uur. De 47-jarige bestuurder droeg ook geen gordel en werd onderschept door een verkeersploeg van de politie Maasland. De chauffeur bleek een rijverbod te hebben, en het voertuig was niet geldig ingeschreven. Het werd geïmmobiliseerd. siol