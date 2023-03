Na 18 dagen kan Dominique terug gebruikmaken van de lift: “Meteen in de stad voor een koffietje”

Bilzen

Dinsdagmiddag was een euforisch moment voor de gehandicapte Dominique Thijs (57). Nadat de lift in zijn woonblok achttien dagen lang defect was en hij noodgedwongen vastzat in zijn appartement, werd de lift uiteindelijk hersteld. “Ik ga meteen met mijn buddy de stad in een koffietje drinken”, lacht de gelukkige man.