Jonas Vingegaard deelt (met Belgische hulp) tikje uit aan rivaal Tadej Pogacar in speciale ploegentijdrit van Parijs-Nice

Jumbo-Visma heeft de ploegentijdrit van Parijs-Nice gewonnen. De geel-zwarte formatie van Tourwinnaar Jonas Vingegaard was in en rond Dampierre-en-Burly de snelste, EF Education - EasyPost (+1”) en Jayco-AlUla (+4”). Jumbo-Visma kwam ook met drie aan, met ook een sterke Nathan Van Hooydonck in de finale. Tadej Pogacar moest de finale alleen klaren bij UAE Team Emirates en verloor 23 seconden op Vingegaard, zijn grote uitdager voor de eindzege. Magnus Cort Nielsen veroverde het geel met een fameuze eindsprint voor EF.

Het was de eerste keer in dertig jaar tijd dat Parijs-Nice een ploegentijdrit bevatte. Het was bovendien geen gangbare ploegentijdrit. De tijd van de eerste renner van het team, die over de aankomst kwam, was beslissend voor dagwinst. Voor het klassement golden de individuele tijden.

Woensdag wacht de renners in Parijs-Nice de eerste aankomst bergop, naar La Loge des Gardes (6,7 km aan 7,1 procent). Vanaf de start in Saint-Amand-Montrond, de geboorteplaats van Julian Alaphilippe, wachten de renners 164,7 kilometers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag:

1. Jumbo-Visma in 33:55

2. EF Education - EasyPost +1”

3. Jayco - AlUla +4”

4. Groupama - FDJ +14”

5. UAE Team Emirates +23”

6. Bora - Hansgrohe +25”

7. Soudal Quick-Step +39”

8. Trek - Segafredo +45”

9. Bahrain Victorious +47”

10. Ineos Grenadiers +48”

Stand:

1. Magnus Cort Nielsen

2. Nathan Van Hooydonck +1”

3. Michael Matthews +3”

4. Jan Tratnik +3”

5. Jonas Vingegaard +3”

...

10. Tadej Pogacar +14”